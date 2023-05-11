Россияне обстреляли ракетами С-300 Славянск – убита женщина, разрушены дома
Очередной акт терроризма
Скриншот из видео
В четверг, 11 мая, российские оккупационные войска обстреляли Славянск. Враг нанес удар ракетами из комплекса С-300.
Сначала появилась информация, что тяжелые травмы получила пожилая местная жительница. Впоследствии в Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что женщина, которая была ранена, умерла в больнице.
По словам мэра Славянска Вадима Ляха, российские оккупанты попали ракетой в частный дом. Кроме того, есть информация о разрушении двух многоэтажек на улице Светлодарской и частных домов, повреждении автомобилей. По состоянию на сейчас на местах "прилетов" работают спасатели.
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