CNN: Великобритания уже передала Украине крылатые дальнобойные ракеты

Великобритания поставила Украине определенное количество крылатых ракет Storm Shadow, "предоставив украинским войскам новые возможности для нанесения ударов на большие расстояния в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск". Об этом в интервью CNN сообщили несколько высокопоставленных западных чиновников.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, она совсем немного уступает американским армейским тактическим ракетным системам класса "земля-земля" (ATACMS).

"Ракета является настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник, – "и предоставляет Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны".