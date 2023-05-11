CNN: Великобритания уже передала Украине крылатые дальнобойные ракеты
Под названием Storm Shadow
David Monniaux
Великобритания поставила Украине определенное количество крылатых ракет Storm Shadow, "предоставив украинским войскам новые возможности для нанесения ударов на большие расстояния в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск". Об этом в интервью CNN сообщили несколько высокопоставленных западных чиновников.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, она совсем немного уступает американским армейским тактическим ракетным системам класса "земля-земля" (ATACMS).
"Ракета является настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник, – "и предоставляет Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны".
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