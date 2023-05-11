Чехия может рассмотреть передачу Украине легких штурмовых самолетов
Об этом сказал Петр Павел
Getty Images / Global Images Ukraine
Чехия, как известно, передаст Украине две системы противовоздушной обороны "Куб", а также ракеты к ним. Но президент Чехии Петр Павел считает, что целесообразно было бы рассмотреть и вопрос о предоставлении Украине чешских штурмовиков L-159. Об этом пишет Ceske noviny со ссылкой на интервью Павела.
"Стоит подумать, возможно, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенной перспективой перевооружения, потому что даже они могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении как средства непосредственной авиационной поддержки".
"Знаю, что переговоры продолжаются, и не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16. Возможно, секретное оборудование у них будет демонтировано".
L-159 – чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Он также способен вести тактическую воздушную разведку и воздушный бой на короткой дистанции.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- ВСУ отразили 39 российских атак на четырех направлениях
- В ВСУ прокомментировали заявления россиян о снарядном голоде и назвали кол-во потерь врага под Бахмутом за последние 9 месяцев
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО