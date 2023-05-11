Чехия может рассмотреть передачу Украине легких штурмовых самолетов

Чехия, как известно, передаст Украине две системы противовоздушной обороны "Куб", а также ракеты к ним. Но президент Чехии Петр Павел считает, что целесообразно было бы рассмотреть и вопрос о предоставлении Украине чешских штурмовиков L-159. Об этом пишет Ceske noviny со ссылкой на интервью Павела.

"Стоит подумать, возможно, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенной перспективой перевооружения, потому что даже они могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении как средства непосредственной авиационной поддержки". "Знаю, что переговоры продолжаются, и не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16. Возможно, секретное оборудование у них будет демонтировано".

L-159 – чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Он также способен вести тактическую воздушную разведку и воздушный бой на короткой дистанции.