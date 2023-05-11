Известно, сколько МО РФ завербовало на войну в апреле. В Бахмуте оккупанты уже не могут отражать контратаки ВСУ – ISW, разведка Британии
Анализ западных экспертов
Getty Images / Global Images Ukraine
С начала 2023 года Министерство обороны РФ активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Вероятно, что только в апреле 2023 года записалось до 10 000 осужденных, пишет британская разведка.
С лета 2022 года заключенные были основным источником рекрутов для деятельности частной военной компании "Вагнер" в Украине. Однако группа, вероятнее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Министерством обороны обострилась, сообщает источник.
Кампания МО РФ по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, при этом они пытаются избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярной среди российского населения, констатировали британцы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2023
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Постоянные атаки истощили российские силы в Бахмуте. Поэтому у них нет достаточно сил, чтобы отражать локальные контратаки ВСУ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, 72-я бригада ВС РФ, которая уже потерпела два поражения подряд, а также истощенные силы ЧВК "Вагнер" имеют очень ограниченные возможности по защите от контратак ВСУ.
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