Известно, сколько МО РФ завербовало на войну в апреле. В Бахмуте оккупанты уже не могут отражать контратаки ВСУ – ISW, разведка Британии

С начала 2023 года Министерство обороны РФ активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Вероятно, что только в апреле 2023 года записалось до 10 000 осужденных, пишет британская разведка.

С лета 2022 года заключенные были основным источником рекрутов для деятельности частной военной компании "Вагнер" в Украине. Однако группа, вероятнее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Министерством обороны обострилась, сообщает источник.

Кампания МО РФ по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, при этом они пытаются избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярной среди российского населения, констатировали британцы.

