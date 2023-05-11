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Министр обороны Великобритании официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет

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Министр обороны Великобритании официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет

David Monniaux

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин объявил о поставках Вооруженным Силам Украины дальнобойных ракет под названием Storm Shadow. Цитируют Уоллеса Sky News и BBC.

Господин Уоллес сказал, что ракеты "позволят Украине отбросить российские силы, которые сейчас находятся на украинской суверенной территории".

"Передача этого оружия дает Украине лучший шанс защитить себя от непрерывной жестокости России, особенно от нападения на гражданскую инфраструктуру. Украина имеет право на защиту от этого".

Уоллес добавил, что ракеты будут использоваться "в пределах суверенной территории Украины".

По данным производителя, дальность действия крылатой ракеты Storm Shadow составляет более 250 км. Для сравнения, ракеты Himars, которые поставляют Украине США, имеют радиус действия лишь около 80 км. Отмечается, что Storm Shadow дадут ВСУ новые возможности при подготовке к контрнаступлению.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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Источник:
BBC

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