"Очень негативно". В Кремле недовольны поставками Украине ракет Storm Shadow
Об этом заявила говорящая голова Путина Песков
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Москва недовольна тем, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow.
Об этом заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское медиа "РИА Новости".
"Очень негативно (относимся к поставкам ракет Storm Shadow. – Ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", – отметил Песков.
Как сообщалось, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес
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