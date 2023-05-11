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"Очень негативно". В Кремле недовольны поставками Украине ракет Storm Shadow

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Об этом заявила говорящая голова Путина Песков

"Очень негативно". В Кремле недовольны поставками Украине ракет Storm Shadow

фото из свободных источников

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Москва недовольна тем, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское медиа "РИА Новости".

"Очень негативно (относимся к поставкам ракет Storm Shadow. – Ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", – отметил Песков.

Как сообщалось, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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В статье: война с россией дмитрий песков
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