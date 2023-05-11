ЕС предоставит Украине миллион снарядов и более тысячи ракет, - заявление Борреля

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует УНИАН со ссылкой на заявления на Европейском бизнес саммите.

Он напомнил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций Евросоюза по состоянию на сегодня составляет 16 миллиардов евро.

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Боррель рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это количество достигнет 30 000.

"Сейчас оборона имеет наивысший приоритет, ведь мы столкнулись с войной. Поэтому важно, чтобы оборонная сторона нашей внешней политики приобретала все большее значение", — добавил дипломат.

Боррель отметил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.

"Россия выиграет войну, оккупирует Киев и превратит Украину во вторую Беларусь. Украина перестанет существовать, а российские войска подойдут к польской границе, наша безопасность уменьшится. Вот что произойдет", - подытожил он.