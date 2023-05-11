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Шевченко: Ни один спортсмен РФ или РБ не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях

Общие новости
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Это принципиальная позиция Андрея Николаевича

Шевченко: Ни один спортсмен РФ или РБ не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Париже стал гостем программы L'Équipe du Soir, где рассказал о войне в Украине.

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"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не поменялась. Война продолжается, изо дня в день гибнут люди, гибнут дети. Это действительно тяжело, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. За то, как она борется и защищает нас. Горжусь тем, как страна борется за демократию.

Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.

Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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Источник:
L’Équipe

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.05.2023 в 22:01
ТАК! Жоден агресор, зокрема і латентний, не миє права виступати в одних змаганнях з нормальними людьми. Це як під час Другої світової ділити німці чи японців на поганих та хороших... Абсурд! Всі вони громадяни своєї країни і привели до влади кривавих диктаторів! А криками за пу... чи "А я тут не причому." не має різниці!
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