Шевченко: Ни один спортсмен РФ или РБ не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях
Это принципиальная позиция Андрея Николаевича
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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Париже стал гостем программы L'Équipe du Soir, где рассказал о войне в Украине.
"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не поменялась. Война продолжается, изо дня в день гибнут люди, гибнут дети. Это действительно тяжело, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. За то, как она борется и защищает нас. Горжусь тем, как страна борется за демократию.
Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.
Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", – сказал Шевченко.
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