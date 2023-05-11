Шевченко: Ни один спортсмен РФ или РБ не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Париже стал гостем программы L'Équipe du Soir, где рассказал о войне в Украине.

"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не поменялась. Война продолжается, изо дня в день гибнут люди, гибнут дети. Это действительно тяжело, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. За то, как она борется и защищает нас. Горжусь тем, как страна борется за демократию.

Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.

Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", – сказал Шевченко.