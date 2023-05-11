Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации
Приказ подписал Вадим Гутцайт
shakhtar.com
Минмолодьспорта опубликовало приказ, которым благотворительное общество Shakhtar Social определено союзом, который является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников благотворительного общества Shakhtar Social.
Ранее критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период союзом был определен УАФ.
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Источник:Міністерство молоді та спорту
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Spokoyno (Київ)
11.05.2023 в 22:48
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