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Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации

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Приказ подписал Вадим Гутцайт

Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации

shakhtar.com

Новина українською

Минмолодьспорта опубликовало приказ, которым благотворительное общество Shakhtar Social определено союзом, который является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников благотворительного общества Shakhtar Social.

Ранее критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период союзом был определен УАФ.

Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации - изображение 1Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации - изображение 2
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.05.2023 в 22:48
І тут бабло вирішує... Ну заметут когось з УАФ... так тільки підмітати на якомусь складі Не думаю, що коли пару чоловіків призвуть шас одразу завалиться!
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