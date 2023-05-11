Зеленский: Засекретить наши потери – общее решение военных, у нас все фиксируется
Президент заверил, что у командования есть все цифры
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Информация о потерях Сил обороны и Сил безопасности в полномасштабной войне засекречена решением военно-политического руководства, и она будет оставаться таковой до конца войны.
Об этом в интервью BBC сказал президент Владимир Зеленский, уточнив, что у командования "есть все цифры".
Отвечая на вопрос с добавкой: "Не думаете ли вы, что страна заслуживает этого знать?" - глава государства сказал, что "есть информация, которой мы не делимся: это наше общее решение, всех военных".
"У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, к сожалению, раненые. Нам не безразлично, сколько людей ранено и сколько людей погибло", - ответил Зеленский.
Он уточнил, что "мы понимаем количество пленных" и "понимаем, сколько людей, которых сейчас с нами нет".
"Есть соответствующее решение государства. Мы будем придерживаться этого решения", – добавил президент.
На вопрос: "Сможете ли вы победить в войне в этом году?" - он сказал, что "будем делать все, чтобы так было".
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