Польша на данный момент передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 – это половина всех самолетов, которые Украина получила от союзников.

Об этом говорится в сообщении в твиттере на странице постоянного представительства Польши в ЕС.

"Из всех 28 самолетов, которые были переданы Киеву, Польша отправила 14", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Украина получила от союзников 575 танков и из них 325 от Польши, 85 – от Нидерландов, 80 – от Германии, 76 – от США.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.