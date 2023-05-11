Польша на данный момент передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Это половина из всех самолетов, которые были переданы Киеву
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Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 – это половина всех самолетов, которые Украина получила от союзников.
Об этом говорится в сообщении в твиттере на странице постоянного представительства Польши в ЕС.
"Из всех 28 самолетов, которые были переданы Киеву, Польша отправила 14", - говорится в сообщении.
Также сказано, что Украина получила от союзников 575 танков и из них 325 от Польши, 85 – от Нидерландов, 80 – от Германии, 76 – от США.
Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.
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