Зинченко вылетел до конца сезона, Александрия отобрала очки у Днепра-1. Главные новости за 11 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 мая

Один из лидеров “Арсенала” Александр Зинченко не поможет своей команде в трех последних матчах сезона. Украинец, как и центрбек “канониров” Уильям Салиба, вылетели до лета, информирует The Athletic. Салиба, пропустивший последние восемь матчей, не успеет восстановиться из-за повреждения спины, а Зинченко травмировал голень в последнем туре с “Ньюкаслом”. Обоим футболистам не понадобится операция.

СК “Днепр-1” и “Александрия” наконец-то провели перенесенный матч первого тура. Команда Руслана Ротаня пришлось отыгрываться. На 22-й минуте судья Козик назначил пенальти за падение Назаренко в штрафной площади после прикосновения к его спине Скорко. Это решение так возмутило тренерский штаб "Александрии", что дошло до потасовки, и в результате Ротань и ассистент тренера “Днепр-1” были удалены. С 11 метров точно пробил Довбик. “Александрия” отыгралась уже через четыре минуты – Ковалец замкнул подачу со штрафного Рыбалки. Обе команды имели еще несколько шансов, но в итоге сыграли 1:1.

В четверг состоялись первые полуфиналы Лиги Европы. Обе итальянские команды в своих домашних матчах не проиграли. “Ювентус” первым пропустил от “Севильи” (гол Эн-Несири на 26-й минуте), но уже на финальных секундах Федерико Гатти удалось сравнять счет – 1:1. В матче “Ромы” с “Байером” был только один гол на две команды, и его забил хавбек римлян Эдоардо Бове (1:0).

“Вест Хэм” и “Фиорентина” считались фаворитами на выход в финал Лиги конференций, но если английская команда на своем поле смогла справиться с нидерландским "АЗ" (2:1, победный гол забил Антонио), то “фиалки” неожиданно с таким же счетом уступили на своем поле “Базелю”, пропустив второй гол на 90+2 минуте.

Известный украинский форвард Евгений Селезнев подтвердил информацию о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 37 лет. "Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды!”, – сообщил Селезнев.

Польский журналист Петр Слонка прокомментировал недавнюю информации СМИ, что главный тренер "Ракува" Марек Папшун попал в сферу интересов киевского "Динамо". По данным Слонки, данная информация не соответствует действительности, а Мирча Луческу останется в "Динамо" до конца мая 2024 года. "Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в Динамо до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент", – написал Слонка в твиттере.