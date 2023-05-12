ВСУ активизировали авиацию и артиллерию – за сутки 58 ударов по россиянам
Враг продолжает наступать в Бахмуте и Марьинке
Getty Images / Global Images Ukraine
В традиционной утренней сводке ВСУ за пятницу, 12 мая, заметно существенное увеличение ударов по позициям российских оккупантов.
Так, авиация Сил обороны Украины за четверг нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника. Также сообщается об уничтожении 9 враждебных БПЛА разных типов.
В то же время Россия продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – ВСУ отразили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Россияне в течение четверга нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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