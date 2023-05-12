  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ активизировали авиацию и артиллерию – за сутки 58 ударов по россиянам
В тренде

ВСУ активизировали авиацию и артиллерию – за сутки 58 ударов по россиянам

Общие новости
(1 голосов)

Враг продолжает наступать в Бахмуте и Марьинке

ВСУ активизировали авиацию и артиллерию – за сутки 58 ударов по россиянам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В традиционной утренней сводке ВСУ за пятницу, 12 мая, заметно существенное увеличение ударов по позициям российских оккупантов.

Так, авиация Сил обороны Украины за четверг нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника. Также сообщается об уничтожении 9 враждебных БПЛА разных типов.

В то же время Россия продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – ВСУ отразили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Россияне в течение четверга нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По теме
yellow-arrow
Зинченко вылетел до конца сезона, Александрия отобрала очки у Днепра-1. Главные новости за 11 мая
yellow-arrow
Польша на данный момент передала Украине 14 истребителей МиГ-29
yellow-arrow
Зеленский: Засекретить наши потери – общее решение военных, у нас все фиксируется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде