+750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая
Прошлись по артиллерии
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 197670 (+750) человек ликвидировано,
- танков – 3745 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7295 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 3068 (+15) ед,
- РСЗО – 559 (+2) ед,
- средства ПВО – 312 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9),
- крылатые ракеты – 970 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) ед,
- специальная техника – 393 (+2).
Данные уточняются.
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