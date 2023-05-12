  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. +750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая
В тренде

+750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Прошлись по артиллерии

+750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков – 3745 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7295 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 3068 (+15) ед,
  • РСЗО – 559 (+2) ед,
  • средства ПВО – 312 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9),
  • крылатые ракеты – 970 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) ед,
  • специальная техника – 393 (+2).

Данные уточняются.

По теме
yellow-arrow
Польша обратилась к странам НАТО с просьбой применить к Украине ускоренную процедуру вступления в Альянс
yellow-arrow
Верещук заявила о начале работы над формированием кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях
yellow-arrow
Минобороны Украины: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде