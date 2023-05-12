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В Пентагоне очертили сроки поставки танков Abrams для ВСУ

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В Пентагоне очертили сроки поставки танков Abrams для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США отметил, что американские танки Abrams будут переданы Вооруженным силам Украины в начале этой осени. Об этом он заявил в четверг, 11 мая, во время слушаний в Сенате США в контексте бюджета на оборону на следующий финансовый год, пишет Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени – такой прогноз".

Также он сообщил, что несколько танков уже доступны для украинских военных, чтобы они могли начать тренировки на этих боевых системах. Когда тренировки будут завершены, все танки будут доступны для боевого применения.

В то же время в США разворачивают инфраструктуру, чтобы можно было поддерживать и обслуживать эти танки. Abrams имеют турбинный двигатель и оснащены современными сложными системами.

"Но мы стараемся действовать как можно быстрее, чтобы передать эти машины украинцам".

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В статье: война с россией Ллойд Остин Abrams
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Источник:
ukrinform.ua

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