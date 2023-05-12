Верещук заявила о начале работы над формированием кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях
Необходимы десятки тысяч специалистов
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Правительство примет постановление для формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях. Об этом во время пресс-конференции в Медиацентре Украина сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Мы вместе пошли путем наработки отдельного постановления о создании резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях. Нам нужны десятки тысяч мотивированных, патриотичных специалистов. Государство должно дать им понятную мотивационную линейку. Они должны понимать, что они будут делать, за какие деньги, какой компонент безопасности гарантирует государство. Конечно, речь идет и об их профессиональном уровне".
По ее словам, соответствующее постановление вскоре будет принято. Формирование кадрового резерва для деоккупированных территорий уже начинается. Она добавила, что Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которую сейчас нарабатывает СНБО, является важным документом, который определит политику государства в отношении Крыма.
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