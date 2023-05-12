Минобороны Украины: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра
"Ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли"
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Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сделала новую публикацию в своем Telegram-канале о ситуации на Бахмутском направлении:
"В течение недели в российских телеграм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании. Вместе с тем враг дает ложную информацию о недостатке оружия, чем вероятно имеет целью оправдать реальную ситуацию".
"А реальная ситуация в течение недели такова, что несмотря на наличие оружия: врагу не удалось реализовать свои планы, враг понес большие потери живой силы, наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км, ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли".
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