Польша обратилась к странам НАТО с просьбой применить к Украине ускоренную процедуру вступления в Альянс
Как это было сделано для Финляндии и Швеции
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Сенат Польши обратился к странам-членам НАТО с предложением применить к Украине чрезвычайную процедуру вступления в Альянс. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук:
"Еще одна резолюция в поддержку Украины! Резолюция о членстве Украины в НАТО! Спасибо Польскому Сенату, лично Маршалку Томашу Гродзскому за принятие важнейшей для Украины резолюции накануне Вильнюсского саммита НАТО! Сенат Польши обратился к странам-членам НАТО применить к Украине чрезвычайную процедуру, принятую в случае Финляндии и Швеции".
"По мнению сенаторов, вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса. Лично благодарен Томашу Гродзскому за чрезвычайно ценное проявление солидарности с Украиной и украинским народом! Спасибо за такую важную политическую поддержку нашего евроатлантического будущего!"
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