Sky: Американские танки Abrams прибыли в Германию чуть раньше запланированного срока
Украинские военные будут на них тренироваться
Getty Images / Global Images Ukraine
Американские танки Abrams, необходимые для обучения украинских военных, прибыли в Германию немного раньше запланированного срока, как пишет Sky. Сейчас они находятся на пути к военной базе Графенвер, где через 2-3 недели начнутся учения, сообщили американские официальные лица.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил подкомитету Сената по вопросам ассигнований на оборону, что США перебросили "несколько танков", чтобы украинцы могли начать обучение на них.
По его словам, к моменту завершения обучения, которое, как ожидается, продлится около 10 недель, танки Abrams будут готовы для передачи.
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