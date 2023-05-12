"У нас есть что предложить прямо сейчас". Бразильский Мариуполь хочет сотрудничать с Шахтером
"Батель" сейчас играет под названием "Мариуполь"
Фото: ФК Батель
Каликсто, директор бразильского клуба "Батель", который переименовался в ФК "Мариуполь", рассказал о желании сотрудничать с донецким "Шахтером".
"У нас в стране "Шахтер" очень известен, потому что команда постоянно играет в Лиге чемпионов, и в ее составе много бразильцев. А вот про "Мариуполь" мы узнали только из-за трагедии, которая произошла в городе.
Не знал, что оба клуба из одного региона и даже были связаны между собой. С удовольствием заключили бы договор о партнерстве. У нас в стране многие юные футболисты мечтают о контракте с таким клубом как "Шахтер".
У бразильского ФК "Мариуполь" есть что предложить прямо сейчас. Это сильный полузащитник Кайо, ему 20 лет. А также хороший 19-летний игрок на позиции "десятки" и очень многообещающий правый вингер, которому пока только 15.
В команде также тренируются два юных парня с украинскими корнями. В нашем штате много выходцев из Украины и диаспора поддерживает ФК "Батель"/"Мариуполь".
После начала войны в штат прибыло еще около 200 украинских семей. Теперь мы чаще слышим ваш язык на улицах.
Идея переименования "Батель" в "Мариуполь" возникла случайно, в ходе моего разговора с африканским агентом Теу. Команда набирает обороты, уже сыграны два матча. Посещаемость пока невысокая, но мы работаем над популяризацией клуба и скоро ситуация измениться", - подытожил Каликсто.
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