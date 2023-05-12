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Reuters: Зеленский встретится с Папой Римским и премьером Италии

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Reuters: Зеленский встретится с Папой Римским и премьером Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Об этом сообщили дипломатические источники через несколько дней после того, как Папа Римский заявил, что Святой Престол участвует в мирной миссии по прекращению войны между Россией и Украиной.

Запланированная поездка пока не была официально объявлена. Киев не прокомментировал сообщения о возможной поездке. Офис Зеленского никогда не разглашает заранее детали своих планов относительно поездок – из соображений безопасности.

Итальянский политический источник подтвердил Reuters, что Зеленский может быть в Риме на выходных, и сообщил, что если это так, то он также встретится с премьер-министром Италии Мелони. О запланированном визите первым сообщило итальянское информационное агентство Ansa. Оно также заявило, что на этих выходных ожидается визит Зеленского и в Германию.

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В статье: Папа Римский война с россией Владимир Зеленский Джорджия Мелони
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Источник:
reuters.com

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