Reuters: Зеленский встретится с Папой Римским и премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Об этом сообщили дипломатические источники через несколько дней после того, как Папа Римский заявил, что Святой Престол участвует в мирной миссии по прекращению войны между Россией и Украиной.

Запланированная поездка пока не была официально объявлена. Киев не прокомментировал сообщения о возможной поездке. Офис Зеленского никогда не разглашает заранее детали своих планов относительно поездок – из соображений безопасности.

Итальянский политический источник подтвердил Reuters, что Зеленский может быть в Риме на выходных, и сообщил, что если это так, то он также встретится с премьер-министром Италии Мелони. О запланированном визите первым сообщило итальянское информационное агентство Ansa. Оно также заявило, что на этих выходных ожидается визит Зеленского и в Германию.