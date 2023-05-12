Reuters: Зеленский встретится с Папой Римским и премьером Италии
Известны сроки
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Об этом сообщили дипломатические источники через несколько дней после того, как Папа Римский заявил, что Святой Престол участвует в мирной миссии по прекращению войны между Россией и Украиной.
Запланированная поездка пока не была официально объявлена. Киев не прокомментировал сообщения о возможной поездке. Офис Зеленского никогда не разглашает заранее детали своих планов относительно поездок – из соображений безопасности.
Итальянский политический источник подтвердил Reuters, что Зеленский может быть в Риме на выходных, и сообщил, что если это так, то он также встретится с премьер-министром Италии Мелони. О запланированном визите первым сообщило итальянское информационное агентство Ansa. Оно также заявило, что на этих выходных ожидается визит Зеленского и в Германию.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Швейцария продолжает отдаляться
- Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины – Источник
- +750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая
- Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО