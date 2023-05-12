Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину для "содействия мирным переговорам"
Другие страны тоже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе для "содействия мирным переговорам", это подтвердило в пятницу Министерство иностранных дел Китая.
Поездка Ли начнется 15 мая, и он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию во время турне. Представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время регулярного брифинга для прессы заявил:
"Визит китайских представителей в соответствующие страны является ещё одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твёрдо стоит на стороне мира".
В прошлом месяце лидер Китая Си Цзиньпин впервые с начала российского вторжения в Украину по телефону поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем в конфликте, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким подозрением, поскольку он налаживает все более тесные связи с Москвой.
Ли Хуэй был послом КНР в России с 2009-го по 2019-й год и даже получил Орден Дружбы от диктатора путина.
Популярное сейчас
- В Пентагоне очертили сроки поставки танков Abrams для ВСУ
- Реал выключил Холанда, Интер деклассировал соседа. Обзор первых матчей ½ финала ЛЧ
- Моуриньо после 1:0 с Байером: Интеллектуально это был очень сложный матч
- Каладзе: Неужели грузинское вино и сельхозпродукция, если не поступят на их рынок, уничтожат российскую экономику?
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО