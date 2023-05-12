Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину для "содействия мирным переговорам"

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе для "содействия мирным переговорам", это подтвердило в пятницу Министерство иностранных дел Китая.

Поездка Ли начнется 15 мая, и он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию во время турне. Представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время регулярного брифинга для прессы заявил:

"Визит китайских представителей в соответствующие страны является ещё одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твёрдо стоит на стороне мира".

В прошлом месяце лидер Китая Си Цзиньпин впервые с начала российского вторжения в Украину по телефону поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем в конфликте, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким подозрением, поскольку он налаживает все более тесные связи с Москвой.

Ли Хуэй был послом КНР в России с 2009-го по 2019-й год и даже получил Орден Дружбы от диктатора путина.