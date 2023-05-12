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Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину для "содействия мирным переговорам"

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину для "содействия мирным переговорам"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе для "содействия мирным переговорам", это подтвердило в пятницу Министерство иностранных дел Китая.

Поездка Ли начнется 15 мая, и он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию во время турне. Представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время регулярного брифинга для прессы заявил:

"Визит китайских представителей в соответствующие страны является ещё одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твёрдо стоит на стороне мира".

В прошлом месяце лидер Китая Си Цзиньпин впервые с начала российского вторжения в Украину по телефону поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем в конфликте, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким подозрением, поскольку он налаживает все более тесные связи с Москвой.

Ли Хуэй был послом КНР в России с 2009-го по 2019-й год и даже получил Орден Дружбы от диктатора путина.

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В статье: война с россией CNN
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Источник:
edition.cnn.com

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