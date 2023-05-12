Украина получила финансирование от Всемирного банка на сумму более 100 млн долларов
По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта
The World Bank
11 мая Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения условий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил:
"Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование. Привлеченные средства позволят и в дальнейшем поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечении продовольственной безопасности Украины".
Займ предоставлен в рамках Соглашения о займе (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
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