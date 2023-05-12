  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получила финансирование от Всемирного банка на сумму более 100 млн долларов
В тренде

Украина получила финансирование от Всемирного банка на сумму более 100 млн долларов

Общие новости
(1 голосов)

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта

Украина получила финансирование от Всемирного банка на сумму более 100 млн долларов

The World Bank

Новина українською

11 мая Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения условий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил:

"Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование. Привлеченные средства позволят и в дальнейшем поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечении продовольственной безопасности Украины".

Займ предоставлен в рамках Соглашения о займе (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Читайте такжеМинистр финансов оценил убытки для Украины от войны в полтриллиона долларов

По теме
yellow-arrow
В столице Украины за последние два месяца ни одна ракета или дрон не достигли цели
yellow-arrow
Министерство обороны закажет для ВСУ танки украинского производства
yellow-arrow
Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Сергей Марченко Всемирный банк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mof.gov.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Niva Vinnitsa
12.05.2023 в 15:05
Буде вже з чого пиз..ти;)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде