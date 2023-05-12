ВСУ отбросили россиян с позиций на некоторых направлениях – Зеленский
Президент провел Ставку
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Главнокомандующего:
"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСГВ "Таврия". ОСГВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад".
"Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет".
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