ВСУ отбросили россиян с позиций на некоторых направлениях – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Главнокомандующего:

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСГВ "Таврия". ОСГВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад".

"Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет".