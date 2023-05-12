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ВСУ отбросили россиян с позиций на некоторых направлениях – Зеленский

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Президент провел Ставку

ВСУ отбросили россиян с позиций на некоторых направлениях – Зеленский

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Главнокомандующего:

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСГВ "Таврия". ОСГВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад".

"Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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