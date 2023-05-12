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В столице Украины за последние два месяца ни одна ракета или дрон не достигли цели

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Пишет Минобороны

В столице Украины за последние два месяца ни одна ракета или дрон не достигли цели

Міністерство оборони України

Новина українською

Благодаря работе противовоздушной обороны за более чем два месяца ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели в столице Украины, как пишет Минобороны:

"740 сирен прозвучало в Киеве с 24 февраля 2022 года. В общем тревоги продолжались 851 час 38 минут. Более двух месяцев охранники киевского неба работают безупречно – ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели".

С начала мая российские оккупанты 5 раз атаковали Киев ракетами и БПЛА. Напомним, в Воздушных силах подтвердили уничтожение "Кинжала" системой Patriot в ночь на 4 мая:

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В статье: война с россией ПВО ППО
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Источник:
twitter.com/DefenceU

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