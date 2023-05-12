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К зиме хотим полностью завершить войну, - Данилов

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У военно-политического руководства страны есть общий план

К зиме хотим полностью завершить войну, - Данилов

Фото: Getty Images

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Украина планирует освободить все территории от российских оккупантов. Возможно проведение нескольких операций.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью азербайджанскому изданию Report.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", - сказал он.

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"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, бороться сколько будет нужно", - добавил. Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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