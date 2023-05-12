Беларусь отправила танки на "усиление границ"

Беларусь отправила несколько танковых взводов на "усиление" своей государственной границы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению Государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что во время комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил РБ военнослужащие танкового подразделения "организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, провели маскировку вооружения, военной и специальной техники".

Во время действия танковые экипажи выполнили контрольные стрельбы по вооружению танка Т-72Б, а военнослужащие подразделения обеспечения отстрелялись из автоматов АКС-74.