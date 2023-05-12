Беларусь отправила танки на "усиление границ"
"Для защиты границы"
Министерство обороны Республики Беларусь
Беларусь отправила несколько танковых взводов на "усиление" своей государственной границы.
Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.
"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению Государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Также там проинформировали, что во время комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил РБ военнослужащие танкового подразделения "организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, провели маскировку вооружения, военной и специальной техники".
Во время действия танковые экипажи выполнили контрольные стрельбы по вооружению танка Т-72Б, а военнослужащие подразделения обеспечения отстрелялись из автоматов АКС-74.
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