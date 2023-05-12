Путин поручил создать "привлекательные" условия, чтобы россияне не бежали из страны

Президент России Владимир Путин поручил быть "привлекательным финансово и социально", чтобы уменьшить отток россиян из страны, который произошел в 2022 году из-за "социально-экономических условий".

Об этом сообщает российский РБК.

Путин подписал соответствующий указ об изменениях в концепцию миграционной политики на 2019-2025 годы.

В соответствии с ним в концепции появляется пункт о том, что власти должны создать "привлекательные финансовые, социальные и другие механизмы сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения" России.

Причиной является то, что в 2022 году "под влиянием изменившихся социально-экономических условий" увеличился миграционный отток населения из России.

Кроме того, концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости "создания условий для возвращения" из-за границы жителей оккупированных территорий Украины, которые выехали с начала полномасштабного вторжения.

Также в концепцию добавлены пункты о "создании условий, обеспечивающих возможность участия в гражданских и иных правоотношениях на территории РФ только лиц, законно находящихся на ее территории", а также о "противодействии формированию этнических (полиэтнических) анклавов".