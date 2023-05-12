  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Северном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли
В тренде

В Северном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты говорят об отказе техники

В Северном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли

фото из соцсетей

Новина українською

В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение ударный вертолёт ВКС России Ми-28.

Катастрофа произошла около села Ясное.

Оба лётчика погибли. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Читайте такжеЧасть обещанных Хорватией вертолетов Ми-8 прилетела в Украину

Как сообщают в Минобороны РФ, вертолет разбился "при выполнении планового учебно-тренировочного полета", разрушений на земле якобы нет. По версии оккупантов, причина крушения — "отказ техники".

Отметим, что вертолет, вероятно, базировался на аэродроме оккупированного Джанкоя в Северном Крыму.

Ми-28Н "Ночной охотник" – один из новейших вертолетов армии РФ. Предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов
yellow-arrow
Путин поручил создать "привлекательные" условия, чтобы россияне не бежали из страны
yellow-arrow
Беларусь отправила танки на "усиление границ"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде