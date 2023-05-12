В Северном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли
Оккупанты говорят об отказе техники
фото из соцсетей
В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение ударный вертолёт ВКС России Ми-28.
Катастрофа произошла около села Ясное.
Оба лётчика погибли. Полёт выполнялся без боекомплекта.
Как сообщают в Минобороны РФ, вертолет разбился "при выполнении планового учебно-тренировочного полета", разрушений на земле якобы нет. По версии оккупантов, причина крушения — "отказ техники".
Отметим, что вертолет, вероятно, базировался на аэродроме оккупированного Джанкоя в Северном Крыму.
Ми-28Н "Ночной охотник" – один из новейших вертолетов армии РФ. Предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя.
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