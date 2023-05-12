Кузнецов: После Евро-1992 нам сулили невероятные блага в России, но мы с Михайличенко сразу отказались
Кузнецов рассказал, как его пытались переманить в сборную России
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Экс-защитник "
- После распада СССР многих украинских игроков переманивали выступать за сборную России. Многие, например, Андрей Канчельскис, Виктор Онопко, Олег Саленко, согласились, но вы и Алексей Михайличенко отказались. Расскажите, как это было?
- После развала Союза мы с Михайличенко ездили на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков (бывший президент РФС - прим.) начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь близился ЧМ-1994. Нам сулили невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве.
Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: "Мы украинцы, киевляне и ни на каких условиях выступать за Россию не будем". Это был первый и последний разговор на эту тему.
Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко, Сергей Юран. Они были помоложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были постарше и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали.
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