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В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв. Россияне пишут, что взорвали "замминистра" ЖКХ

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В оккупированном Мелитополе "тревожно"

В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв. Россияне пишут, что взорвали "замминистра" ЖКХ

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 12 мая, утром во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщали мэр города Иван Федоров, а также паблики оккупантов и российских пропагандистов.

"Сильный одиночный взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", – написал Федоров утром.

Позже, около 16:00, подконтрольные Кремлю российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщили, что якобы при взрыве заложенного в мусорную урну самодельного взрывного устройства пострадал один из "чиновников" оккупационной администрации – "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".

Он госпитализирован с "минно-взрывными травмами".

В СК РФ говорят, что устройство якобы было заложено в мусорной урне расположенной у подъезда многоквартирного дома, оно будто бы было приведено в действие, когда потерпевший выходил из подъезда.

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В статье: война с россией Иван Федоров
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