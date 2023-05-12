В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв. Россияне пишут, что взорвали "замминистра" ЖКХ
В оккупированном Мелитополе "тревожно"
фото из свободных источников
Сегодня, 12 мая, утром во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщали мэр города Иван Федоров, а также паблики оккупантов и российских пропагандистов.
"Сильный одиночный взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", – написал Федоров утром.
Позже, около 16:00, подконтрольные Кремлю российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщили, что якобы при взрыве заложенного в мусорную урну самодельного взрывного устройства пострадал один из "чиновников" оккупационной администрации – "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
Он госпитализирован с "минно-взрывными травмами".
В СК РФ говорят, что устройство якобы было заложено в мусорной урне расположенной у подъезда многоквартирного дома, оно будто бы было приведено в действие, когда потерпевший выходил из подъезда.
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