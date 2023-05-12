В Луганске прогремели взрывы: поднимается столб дыма
Бавовна расцвела в городе
фото из соцсетей
12 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Очевидцы публикуют в соцсетях видео столбов черного дыма в небе. Как отмечается, после прилетов в городе горит завод.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также ресурсы оккупационной администрации.
Как отмечается, в Луганске прогремели два взрыва, над городом видны клубы дыма. О пострадавших пока не сообщалось.
Российские военкоры начали сообщать о возможном ударе по нефтебазе. В украинских пабликах же намекают на поражение стоянки со значительным количеством военной техники, в результате чего она якобы была уничтожена.
Третья версия относительно "локации", где расцвела "бавовна" – один из прилетов якобы зафиксирован на заводе "Полипак" в Луганске.
Россияне уже обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины, заявив, что украинские военные использовали ракеты с дальностью полета 150 км.
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