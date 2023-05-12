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На Донеччине в бою с оккупантами погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Сирый

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Очередная потеря украинского спорта

На Донеччине в бою с оккупантами погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Сирый

obozrevatel.com

Новина українською

В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый.

О том, что чемпион Украины из Винницы отдал свою жизнь под Бахмутом, стало известно 11 мая.

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Олег Серый родился 19 июля 1989 года и всю жизнь занимался спортом. Получил звание мастера спорта Украины по гребному слалому. Неоднократно становился чемпионом и призером украинского первенства. Участвовал в чемпионатах Европы по гребному слалому.

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В статье: война с россией
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Источник:
Обозреватель

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