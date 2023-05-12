Гутцайт призвал украинских спортсменов активнее выступать против допуска россиян и белорусов к соревнованиям

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал о международных федерациях, которые не допустили спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.

"Есть федерации, которые наоборот не допустили россиян и белорусов к международным соревнованиям. Таких федераций тоже много уже. К сожалению, не так, как нам хотелось бы, чтобы все не допустили, потому что федерация борьбы уже допустила, и дзюдо допустила, и гребли… Еще есть федерации, которые, к сожалению, допускают, но по определенным критериям.

Вы уже знаете, что одна из первых допустивших федераций - это федерация фехтования. Но хочу отметить, что первые номера, которые являются чемпионами мира и олимпийскими чемпионами из России, их Международная федерация фехтования рассматривала и не допустила. Потому что есть критерии, по которым они являются членами ЦСКА, они на контрактах, получают зарплату, поэтому их международная федерация не допустила. Я уже слышал, как президент Российской федерации фехтования дал заявление, что они вообще не собираются участвовать в таких условиях, при таких критериях.

А есть федерация, например легкой атлетики, в которой есть 47 дисциплин. Это самая большая мировая федерация, наибольшее количество спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. Они вообще не допустили российских и белорусских спортсменов. Федерации хоккея, баскетбола, керлинга, бадминтона.

Мы работаем. Это работа каждый день всех нас. Президентов федераций всеукраинских, моя личная, наших спортсменов. Потому что я уже много раз призывал всех наших известных спортсменов не сидеть дома, не смотреть, что сделает Гутцайт, президент федерации или президент Украины Владимир Зеленский. Выходите, говорите, высказывайте свое мнение, что вы против этого. Объединяйте весь мир против того, чтобы спортсмены из России и Беларуси принимали участие в международных соревнованиях", - сказал Гутцайт.