Минобороны потроллило Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow - ФОТО

В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", - подписали фото в министерстве.

The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD