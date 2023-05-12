Минобороны потроллило Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow - ФОТО
Зеленский и Сунак в теме
фото из свободных источников
В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км.
Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.
В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.
"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", - подписали фото в министерстве.
The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 12, 2023
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