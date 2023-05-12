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Минобороны потроллило Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow - ФОТО

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Зеленский и Сунак в теме

Минобороны потроллило Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

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В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", - подписали фото в министерстве.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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