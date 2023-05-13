Житель Киева нашел в огороде российскую ракету Х-55. ФОТО

Житель Киева обнаружил в огороде российскую крылатую ракету Х-55.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Службу спасения обратился житель столицы и сообщил, что обнаружил взрывоопасный предмет в своем огороде. Прибыв на место происшествия, группа пиротехников ГСЧС Украины идентифицировали опасную находку как крылатую ракету Х-55.

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Саперы изъяли взрывоопасный предмет и уничтожили путем подрыва в специально отведенном месте.