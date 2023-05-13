Кузнецов: Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал

Экс-защитник "Динамо" и сборной СССР, а ныне тренер юношеской сборной Украины U-19 Олег Кузнецов рассказал, как для него началась полномасштабная война.

– Где вас застала война? Вспомните 24 февраля.

– У жены был ковид, и она была в Киеве, а я – за городом. Помню, утром услышал взрывы, начали бомбить Васильков, а я находился в трех-четырех километрах от города и все было прекрасно слышно. Я сразу поехал в Киев за женой, с нами приехало еще две семьи. Над нашим селом тоже пролетали ракеты, мы все прекрасно видели, слышали недалеко взрывы. Сначала было страшновато, а потом привыкли.

– Для вас стало шоком, что россияне на нас напали или вы ожидали такого поворота событий?

– Конечно, был шок, думаю, никто такого не ожидал. У меня есть знакомые в ВСУ, и перед вторжением никто со стопроцентной уверенностью не говорил, что Россия нападет. Поэтому мы особо не готовились.

– После начала полномасштабной войны кто-то из бывших партнеров, которые сейчас в России, с вами связался, чтобы поддержать?

– Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить. С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в "Рейнджерс". Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу.

– Почему Канчельскис не осуждает публично войну?

– Понятно, что Канчельскис не выйдет на Красную площадь с лозунгом: "Я – за Украину". Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться.