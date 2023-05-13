Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины
Также еще почти шесть сотен ликвидированных захватчиков
Телеграм-канал Бавовна
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
За прошедшие сутки было ликвидировано 198 260 захватчиков. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 102 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 198 260 (+590 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3751 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7307 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3095 (+27) ед,
- РСЗО – 561 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 314 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29),
- крылатых ракет ‒ 970 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
- специальной техники – 402 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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