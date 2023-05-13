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Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины

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Также еще почти шесть сотен ликвидированных захватчиков

Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки было ликвидировано 198 260 захватчиков. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 102 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 198 260 (+590 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3751 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7307 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3095 (+27) ед,
  • РСЗО – 561 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 314 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
  • специальной техники – 402 (+9).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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