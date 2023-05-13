Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки было ликвидировано 198 260 захватчиков. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 102 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: