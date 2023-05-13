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Россияне попали в пятиэтажку и объект критической инфраструктуры в Николаеве и на Хмельнитчине

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Власть сообщает и о пострадавших

Россияне попали в пятиэтажку и объект критической инфраструктуры в Николаеве и на Хмельнитчине

Українська правда/Автор невідомий

Новина українською

Россияне ночью с 12 на 13 мая вели очередные обстрелы Украины. В Хмельницкой области они попали в объект критической инфраструктуры, сообщают в местной ОВА.

Власти отмечают, что этот объект находится за пределами населенных пунктов.

Впоследствии заместитель начальника Хмельницкой ОВА Тюрин в эфире телемарафона сообщил, что в результате атаки ранены пять человек.

Также захватчики обстреляли беспилотными ударными дронами "Shahed" Николаев. Попадание боеприпасов было зафиксировано в 01:23.

В результате атаки повреждение получил пятиэтажный дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии, сообщают в ГУ ГСЧС Украины. Попадания вызвали пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Зафиксировано, что пострадали три человека.

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В статье: война с россией
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