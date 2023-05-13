Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн

Евровидение 2023 должно было состояться в Украине благодаря победе в прошлом году группы "Kalush Orchestra" с песней "Стефания". Однако из-за полномасштабного вторжения террористического государства Российская Федерация главный песенный конкурс мира был перенесен в Ливерпуль. Великобритания в девятый раз принимает Евровидение, а в последний раз это произошло еще в прошлом тысячелетии: в 1998 году в Бирмингеме.

Как победитель предыдущего Евровидения, Украина сразу получила место в финале конкурса этого года. Нашу страну будет представлять тернопольская группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel".

Когда состоится Евровидение финал 2023?

Финал Евровидения 2023 состоится в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене" в субботу, 13 мая. Начало события в 22:00 по Киеву.

Где смотреть финал Евровидения 2023 года в Украине?

В прямом эфире событие будут транслировать сразу несколько платформ.

канал "Суспільне Культура"

региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Винница" и т.д.)

сайт "Суспільне Культура"

сайт "Суспільне Євробачення"

"Радіо Промінь".

в YouTube бесплатно можно будет наблюдать за работой комментатора Евровидения Тимура Мирошниченко.

Какой будет выступать Украина?

Украина на жеребьевке получила 19-й номер, поэтому выступление группы "Tvorchi" будет во второй части финала.

Кто вышел в финал Евровидения 2023?

Всего в финале примут участие 26 стран.