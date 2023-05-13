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Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн

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Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Евровидение 2023 должно было состояться в Украине благодаря победе в прошлом году группы "Kalush Orchestra" с песней "Стефания". Однако из-за полномасштабного вторжения террористического государства Российская Федерация главный песенный конкурс мира был перенесен в Ливерпуль. Великобритания в девятый раз принимает Евровидение, а в последний раз это произошло еще в прошлом тысячелетии: в 1998 году в Бирмингеме.

Как победитель предыдущего Евровидения, Украина сразу получила место в финале конкурса этого года. Нашу страну будет представлять тернопольская группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel".

Когда состоится Евровидение финал 2023?

Финал Евровидения 2023 состоится в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене" в субботу, 13 мая. Начало события в 22:00 по Киеву.

Где смотреть финал Евровидения 2023 года в Украине?

В прямом эфире событие будут транслировать сразу несколько платформ.

  • канал "Суспільне Культура"
  • региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Винница" и т.д.)
  • сайт "Суспільне Культура"
  • сайт "Суспільне Євробачення"
  • "Радіо Промінь".
  • в YouTube бесплатно можно будет наблюдать за работой комментатора Евровидения Тимура Мирошниченко.

Какой будет выступать Украина?

Украина на жеребьевке получила 19-й номер, поэтому выступление группы "Tvorchi" будет во второй части финала.

Кто вышел в финал Евровидения 2023?

Всего в финале примут участие 26 стран.

  1. Австрия - Тея и Салина - "Who the Hell is Edgar?"
  2. Португалия - Mimicat - "Ai coração"
  3. Швейцария - Ремо Форрер "Watergun"
  4. Польша - Бланка - "Solo"
  5. Сербия - Люк Блэк - "Samo mi se spava"
  6. Франция - Ла Зарра - "Évidemment"
  7. Кипр - Эндрю Ламбру - "Break a Broken Heart"
  8. Іспания - Бланка Палома - "Eaea"
  9. Швеция - Лорин - "Tattoo"
  10. Албания - Альбина та семья Келменди - "Duje"
  11. Италия - Марко Менгони - "Due vite"
  12. Эстония - Алика - "Bridges"
  13. Финляндия - Käärijä - "Cha Cha Cha"
  14. Чехия - Vesna - "My Sister's Crown"
  15. Австралия - Voyager - "Promise"
  16. Бельгия - Густаф - "Because of You"
  17. Армения - Brunette - "Future Lover"
  18. Молдова - Паша Парфений - "Soarele și luna"
  19. Украина - Tvorchi - "Heart of Steel"
  20. Норвегия - Алессандра - "Queen of Kings"
  21. Германия - Lord of the Lost - "Blood & Glitter"
  22. Литва - Мониіка Линките - "Stay"
  23. Израиль - Ноа Кирел - "Unicorn"
  24. Словения - Joker Out - "Carpe diem"
  25. Хорватія - Let 3 - "Mama ŠČ!"
  26. Великобритания - Мэй Мюллер - "I Wrote a Song"
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