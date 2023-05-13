Финал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн
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Евровидение 2023 должно было состояться в Украине благодаря
Как победитель предыдущего Евровидения, Украина сразу получила место в финале конкурса этого года. Нашу страну будет представлять тернопольская группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel".
Когда состоится Евровидение финал 2023?
Финал Евровидения 2023 состоится в Ливерпуле на "Ливерпуль Арене" в субботу, 13 мая. Начало события в 22:00 по Киеву.
Где смотреть финал Евровидения 2023 года в Украине?
В прямом эфире событие будут транслировать сразу несколько платформ.
- канал "Суспільне Культура"
- региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Винница" и т.д.)
- сайт "Суспільне Культура"
- сайт "Суспільне Євробачення"
- "Радіо Промінь".
- в YouTube бесплатно можно будет наблюдать за работой комментатора Евровидения Тимура Мирошниченко.
Какой будет выступать Украина?
Украина на жеребьевке получила 19-й номер, поэтому выступление группы "Tvorchi" будет во второй части финала.
Кто вышел в финал Евровидения 2023?
Всего в финале примут участие 26 стран.
- Австрия - Тея и Салина - "Who the Hell is Edgar?"
- Португалия - Mimicat - "Ai coração"
- Швейцария - Ремо Форрер "Watergun"
- Польша - Бланка - "Solo"
- Сербия - Люк Блэк - "Samo mi se spava"
- Франция - Ла Зарра - "Évidemment"
- Кипр - Эндрю Ламбру - "Break a Broken Heart"
- Іспания - Бланка Палома - "Eaea"
- Швеция - Лорин - "Tattoo"
- Албания - Альбина та семья Келменди - "Duje"
- Италия - Марко Менгони - "Due vite"
- Эстония - Алика - "Bridges"
- Финляндия - Käärijä - "Cha Cha Cha"
- Чехия - Vesna - "My Sister's Crown"
- Австралия - Voyager - "Promise"
- Бельгия - Густаф - "Because of You"
- Армения - Brunette - "Future Lover"
- Молдова - Паша Парфений - "Soarele și luna"
- Украина - Tvorchi - "Heart of Steel"
- Норвегия - Алессандра - "Queen of Kings"
- Германия - Lord of the Lost - "Blood & Glitter"
- Литва - Мониіка Линките - "Stay"
- Израиль - Ноа Кирел - "Unicorn"
- Словения - Joker Out - "Carpe diem"
- Хорватія - Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Великобритания - Мэй Мюллер - "I Wrote a Song"
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