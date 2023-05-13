Финал Евровидения 2023: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Держим кулаки за тернопольскую группу Tvorchi – именно она будет представлять Украину в финале Евровидения 2023, который состоится в британском городе Ливерпуль.

67-й песенный конкурс Евровидения должен был пройти в Украине. В 2022-м конкурс выиграла группа "Kalush Orchestra" с песней "Стефания". Однако из-за полномасштабной войны, развязанной российскими террористами на украинской земле, событие пришлось перенести в другую страну. В последний раз Великобритания принимала Евровидение в 1998 году в Бирмингеме.

Финал Евровидения 2023 онлайн трансляция

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Финалисты Евровидения 2023

В гранд финале примут участие 26 стран: Украина как победительница предыдущего Евровидения получила место сразу в финале. Также традиционно не участвуют в полуфиналах представители "Большой пятерки", являющиеся странами-основателями и основными спонсорами Евровидения: Италия, Испания, Германия, Великобритания и Франция.

Кроме этих стран через полуфиналы, состоявшихся 9 и 11 мая, в решающую стадию конкурса пробились Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Польша, Австралия, Армения и Словения.

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Ведущие Евровидение 2023

Одной из ведущих нынешней церемонии является украинская певица Юлия Санина. Вместе с ней на сцене во время финала будут работать британские коллеги: певица Алиша Диксон, актриса Ханна Уэддингем и телеведущий Грэм Нортон.

Кто фавориты Евровидения 2023 года?

По мнению букмекеров, украинская группа Tvorchi входит в тройку главных претендентов на победу в нынешнем конкурсе. Другие фавориты: представительница Швеции Loreen и финская группа Käärijä.