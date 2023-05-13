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Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы

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Надо будет сделать так, чтобы война больше не повторилась

Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что освобождение всей территории Украины от оккупантов в пределах августа 1991 года не установит окончательную победу Киева:

“Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало.

Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось.

Это должен быть восстановлен такой военный институт, который никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и покое, никогда не даст возможности россиянам повторить все.

Победа это для нас – освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут в Российской Федерации повторить произошедшее и происходящее сейчас.

Вот это и есть победа. И мировая история знает государства, живущие и всегда показывающие своим поведением то, что "лучше не трогать". Государство Украина должно стать именно таким”, - отметил Залужный.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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