Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
Надо будет сделать так, чтобы война больше не повторилась
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что освобождение всей территории Украины от оккупантов в пределах августа 1991 года не установит окончательную победу Киева:
“Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало.
Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось.
Это должен быть восстановлен такой военный институт, который никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и покое, никогда не даст возможности россиянам повторить все.
Победа это для нас – освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут в Российской Федерации повторить произошедшее и происходящее сейчас.
Вот это и есть победа. И мировая история знает государства, живущие и всегда показывающие своим поведением то, что "лучше не трогать". Государство Украина должно стать именно таким”, - отметил Залужный.
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