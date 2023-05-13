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В Брянской области были сбиты два самолета и два вертолета РФ – российские СМИ

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Были уничтожены два самолета типа Су

В Брянской области были сбиты два самолета и два вертолета РФ – российские СМИ

Скриншот

Новина українською

В Брянской области России были сбиты два вертолета и два самолета РФ. Об этом сообщают пропагандисты и российские издания.

В городе Клинце разбился вертолет. Сначала была информация о том, что его сбили. Как заявили местные жители, люди слышали взрыв перед тем, как летательный аппарат улетел вниз. Впоследствии в российских СМИ сообщили о том, что инцидент произошел из-за пожара двигателя.

Дальше пропагандисты опубликовали кадры с мест падения нескольких вертолетов. На них видно по маркировке и парашюту, что вертолет принадлежит российским воздушным силам.

Российская служба ВВС со ссылкой на источники сообщила, что в Брянской области упали сразу два вертолета и самолет. Издание отмечает, что некоторые пропагандистские каналы предполагают, что геликоптеры и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем, однако доказательств не дают.

Пока известно о том, что экипажи одного самолета и одного вертолета не успели эвакуироваться и погибли.

Впоследствии появилась информация, что зафиксировано еще одно падение самолета. В целом, согласно предварительным данным, были сбиты: два вертолета Ми-8, один Су-34 и один Су-35 (в других источниках – Су-25).

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В статье: война с россией
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