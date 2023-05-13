В Брянской области были сбиты два самолета и два вертолета РФ – российские СМИ
Были уничтожены два самолета типа Су
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В Брянской области России были сбиты два вертолета и два самолета РФ. Об этом сообщают пропагандисты и российские издания.
В городе Клинце разбился вертолет. Сначала была информация о том, что его сбили. Как заявили местные жители, люди слышали взрыв перед тем, как летательный аппарат улетел вниз. Впоследствии в российских СМИ сообщили о том, что инцидент произошел из-за пожара двигателя.
Дальше пропагандисты опубликовали кадры с мест падения нескольких вертолетов. На них видно по маркировке и парашюту, что вертолет принадлежит российским воздушным силам.
Российская служба ВВС со ссылкой на источники сообщила, что в Брянской области упали сразу два вертолета и самолет. Издание отмечает, что некоторые пропагандистские каналы предполагают, что геликоптеры и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем, однако доказательств не дают.
Пока известно о том, что экипажи одного самолета и одного вертолета не успели эвакуироваться и погибли.
Впоследствии появилась информация, что зафиксировано еще одно падение самолета. В целом, согласно предварительным данным, были сбиты: два вертолета Ми-8, один Су-34 и один Су-35 (в других источниках – Су-25).
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