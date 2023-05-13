Ярослава Магучих установила рекорд сезона и выиграла соревнования в прыжках в высоту
Украинка невероятно начала летний сезон
Фото: twitter.com
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на соревнованиях серии World Athletics Continental Tour Gold по прыжкам в высоту, которые проходили в кенийском Найроби.
Она показала результат в 2 метра, заняв первое место и установив рекорд. Предыдущий составлял 1,91 метра и принадлежал британке Зианор.
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава стала первой спортсменкой в 2023 году, которой покорился такой результат.
Второе место заняла британка Лаура Зианор (1,90 метра).
Сборную Украины на турнире представляли четверо спортсменов: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник (1,86 метра - бронза), Юлия Левченко (1,86 метра - четвертое место, больше попыток) и Марина Ковтунова (1,78 метра - 8 место).
World Athletics Continental Tour Gold. Найроби. Прыжки в высоту
Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м
Лаура Зианор (Великобритания) - 1.90 м
Екатерина Табашник (Украина) - 1.86 м
Юлия Левченко (Украина) - 1.86 м
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