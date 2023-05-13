Ярослава Магучих установила рекорд сезона и выиграла соревнования в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на соревнованиях серии World Athletics Continental Tour Gold по прыжкам в высоту, которые проходили в кенийском Найроби.

Она показала результат в 2 метра, заняв первое место и установив рекорд. Предыдущий составлял 1,91 метра и принадлежал британке Зианор.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава стала первой спортсменкой в 2023 году, которой покорился такой результат.

Второе место заняла британка Лаура Зианор (1,90 метра).

Сборную Украины на турнире представляли четверо спортсменов: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник (1,86 метра - бронза), Юлия Левченко (1,86 метра - четвертое место, больше попыток) и Марина Ковтунова (1,78 метра - 8 место).

World Athletics Continental Tour Gold. Найроби. Прыжки в высоту

Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м

Лаура Зианор (Великобритания) - 1.90 м

Екатерина Табашник (Украина) - 1.86 м

Юлия Левченко (Украина) - 1.86 м