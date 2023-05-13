Зеленский: Когда мы подойдем к границе с Крымом, Путину нужно будет искать выход
Президент с официальным визитом посетил Италию
Zelenskiy / Official
Сегодня, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским.
Во время общения с итальянскими журналистами глава украинского государства прокомментировал предстоящее украинское контрнаступление.
"Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ.... Я не могу вам ответить (прим. - где и когда начнется контрнаступление). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут скоро".
Также Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах.
"Я не хочу говорить с Путиным. Выход из ситуации: это контрнаступление. Когда мы подойдем к границе с Крымом, поддержка Путина внутри России уменьшится и ему нужно будет искать выход".
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