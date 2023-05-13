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Зеленский о визите в Италию: Договорились об оружии и ПВО

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Сегодня официальная делегация президента прибыла в Рим

Зеленский о визите в Италию: Договорились об оружии и ПВО

Telegram: Андрій Єрмак

Новина українською

Сегодня, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение по итогам дня из Италии, где глава украинского государства провел официальные встречи с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским.

"Сегодня – в Риме. Как всегда с такими визитами, есть результат. Сегодня мы стали крепче.

Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию. Соглашаем с Джорджей, госпожой Премьер-министром, новые наши совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО.

Есть сегодня и общая декларация с Италией: все важные вещи – Евросоюз, Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО.

Познакомился с Папой Римским Франциском, и это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой – в Украину.

И еще одна. Особенно я благодарен всем тем людям, которые были на улицах Рима с нашими, украинскими флагами, которые встречали украинскую делегацию с открытым сердцем и искренней доброй эмоцией. Viva Italia! Слава нашим воинам! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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