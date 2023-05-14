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Украина заняла шестое место на Евровидении-2023

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Песенный конкурс прошел в Ливерпуле

Украина заняла шестое место на Евровидении-2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Ливерпуле (Великобритания) состоялся финал песенного конкурса "Евровидение". В этом году Украину представляла группа TVORCHI. Поскольку Украина победила в конкурсе 2022-го года, ее представитель прошел в финал без необходимости соревноваться в полуфиналах.

По итогам голосования Украина заняла шестое место. Жюри оценили группу TVORCHI в 54 балла (15-е место), а от зрителей наш представитель получил 189 баллов. Общая сумма – 243.

Победителем песенного конкурса стала певица Лорин, представляющая Швецию. Второе место заняла Финляндия, третье – Израиль.

В следующем году (2024) Евровидение состоится в Швеции.

Добавим, что Евровидение-2023 должно было состояться в Украине, ведь в 2022-м году конкурс выиграла группа Kalush Orchestra. Но поскольку идет полномасштабная война с Россией, шоу провела Великобритания от имени Украины. Представитель Великобритании год назад занял второе место.

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В статье: война с россией
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