  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали еще 620 окупантов. За субботу произошло 57 боевых столкновений
В тренде

ВСУ ликвидировали еще 620 окупантов. За субботу произошло 57 боевых столкновений

Общие новости
(2 голосов)

Итоги на фронте за субботу

ВСУ ликвидировали еще 620 окупантов. За субботу произошло 57 боевых столкновений

Фото - Командування морської піхоти

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.05.23.

За субботу, 13 мая, было ликвидировано еще 620 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 198 880 человек. Также за минувшие сутки было уничтожено 87 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3756 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 3116 (+21) ед,
  • РСЗО - 562 (+1) ед,
  • средства ПВО - 314 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед,
  • специальная техника – 404 (+2).

В утренней сводке воскресенья Генштаб сообщает, что всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 - неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время враг в субботу нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненные среди гражданского населения, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, россияне нанесли 79 авиационных ударов и совершили 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские. Среди них есть дети.

По теме
yellow-arrow
Россия за прошедшие сутки 90 раз обстреляла Херсонщину
yellow-arrow
Россия продолжает привлекать заключенных к войне в Украине. Их сотнями привозят для подготовки
yellow-arrow
Украина заняла шестое место на Евровидении-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде