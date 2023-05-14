ВСУ ликвидировали еще 620 окупантов. За субботу произошло 57 боевых столкновений
Итоги на фронте за субботу
Фото - Командування морської піхоти
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.05.23.
За субботу, 13 мая, было ликвидировано еще 620 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 198 880 человек. Также за минувшие сутки было уничтожено 87 единиц техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 3756 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 3116 (+21) ед,
- РСЗО - 562 (+1) ед,
- средства ПВО - 314 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
- крылатые ракеты - 970 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед,
- специальная техника – 404 (+2).
В утренней сводке воскресенья Генштаб сообщает, что всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 - неустановленного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
В то же время враг в субботу нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненные среди гражданского населения, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, россияне нанесли 79 авиационных ударов и совершили 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские. Среди них есть дети.
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