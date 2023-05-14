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Россия продолжает привлекать заключенных к войне в Украине. Их сотнями привозят для подготовки

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В том числе 400 из них представляют ПВК "Вагнер"

Россия продолжает привлекать заключенных к войне в Украине. Их сотнями привозят для подготовки

Фото: zona.media

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Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, российское руководство продолжает вербовать на войну против Украины заключенных.

“Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из Российской Федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения четырехнедельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных”, - говорится в сводке.

Также стало известно, что и ЧВК "Вагнер" вновь пополняет свой личный состав за счет гражданских преступников.

“Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ППК Вагнер. Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из российских осужденных”, - пишет Генштаб.

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В статье: Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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