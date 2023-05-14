Россия продолжает привлекать заключенных к войне в Украине. Их сотнями привозят для подготовки

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, российское руководство продолжает вербовать на войну против Украины заключенных.

“Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из Российской Федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения четырехнедельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных”, - говорится в сводке.