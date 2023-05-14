Россия за прошедшие сутки 90 раз обстреляла Херсонщину
Шесть человек получили ранения
Кириленко Телеграм-канал
Российская армия за минувшие сутки, 13 мая, совершила 90 обстрелов Херсонской области, шесть человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
“За минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района”, - отметил Прокудин.
Из-за российских обстрелов шесть человек получили ранения. В то же время удалось эвакуировать еще 70 человек с освобожденной территории области.
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